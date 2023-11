Bardzo niebezpieczne doświadczenie, dodatkowo są tam potencjalnie dwa oszustwa zagrażające życiu!!!. Nie pozwalajcie robić go dzieciakom, a jak sami (jesteście dzieciakami) i chcecie to zrobić to mega uważajcie i róbcie na jak najmniejszą skalę.



Gdyby w 4:20 rurka podniosła się nad wodę (brakuje kilku mm) to wybuchło by wszystko w rurce i tym pojemniku. A tam jest sporo wodoru i tlenu, pojemnik by rozwaliło i ochlapało wszystko wokół silnie żrącym roztworem Pokaż całość