Najlepsze jest to, że wystarczyłoby zadbać o wysoką jakość mięsa + dobrostan zwierząt hodowlanych. To by podniosło ceny a w konekwencji ograniczyło konsumpcje. Jednocześnie ludzie by się odżywiali zdrowiej, jedząc nieco mniej mięsa ale za to o wyższej jakości. Win-Win.



Zamiast tego zakazy jak w gułagu.