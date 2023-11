Kwaśniewski też nie zrobił międzynarodowej kariery a był młodszy od dudy. Był lewicowy, wprowadził Polskę do UE, NATO. Miał większe szanse dostać jakieś międzynarodowe stanowiska. duda też może nie mieć ambicji na jeżdżenie po świecie. On sobie będzie budował tutaj swój obóz. Może chcieć być takim drugim kaczyńskim. Będzie wskazywał premiera, prezydenta. Ostatnio dużo mastalerka wszędzie. duda określił go jako przyjaciela. mastalerek skrytykował kaczyńskiego. Nie zdziwię się jak duda będzie promował go Pokaż całość