Trzeba przełamać to tabu

"Bardzo dobrze rozumiem niepewność i czasami strach młodych kobiet w takich sytuacjach". Jej zdaniem rządząca koalicja "powinna

Pokaż całość

Zgadzam się w 100%. To tabu należy przełamać i to z całą mocą. Nie może być tak, że inżynierowie i lekarze wyłącznie molestują. Dlaczego nie gwałcą i nie zabijają? Czyżby coś im przeszkadzało? Rząd Federalny Niemiec powinien zrobić co w ich mocy, aby uprościć życie biednym migrantom, a nie je utrudniać.