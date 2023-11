Użycie określeń "ultrakonserwatywni" jest deczka nie na miejscu. To trochę tak, jakby świadomie chcieć obrzydzić czytelnikom konserwatyzm. Tak, oni są konserwatywni, ale to zupełnie inny konserwatyzm, bo akurat korzystając z tego słowa poruszamy się w obrębie konkretnej kultury. Taki, np. polski konserwatysta, w warunkach pakistańskich, pierwsze co by chciał zrobić to zliberalizować pewne aspekty tamtejszej kultury. One są niekompatybilne, także z punktu widzenia konserwatystów.