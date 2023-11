I bardzo dobrze! Od 8 lat słyszymy coraz więcej chamstwa z sali plenarnej sejmu. Z biegiem czasu zaczęliśmy to normalizować, ale trzeba coś z tym w końcu zrobić, bo sami się nie powstrzymają.

"Puknij się pajacu", #!$%@? prokurator Zero krzyczący z mównicy "fujary!", a to jest tylko wtorek, wczoraj. Żenada człowieka ogarnia, jak się ogląda obrady sejmu i nie wiesz, czy te wiązanki lecą z sejmu, czy przez okno wlatuje jak się Pokaż całość