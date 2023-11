Czy mecenas Łukasz Kowalski to taki Rutkowski wśród detektywów?

Dużo szumu medialnego i mało działania?

Musi być określenie winnego wypadku aby była podstawa do wypłacenia odszkodowania. Czy to na podstawie oświadczenia, czy notatka policyjna i przyjęcie mandatu czy to wyrok sądu.



Tutaj (niestety) nadal nie ma jasno określonej winy jednego lub drugiego kierowcy a w takim przypadku nie ma podstawy do wypłacenia odszkodowania.