Bułgaria wprowadziła wyższą taryfę na przesył gazu z Rosji, wywołując niezadowolenie Węgier oraz klientów Gazpromu na Bałkanach. To zagrożenie dla rentowności południowego szlaku z Rosji przez Turcję i gazociąg Turkish Stream do Europy. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE.