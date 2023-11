I dobrze. CBA to sztuczny twór. Nie mamy Centralnych Biur Morderstw, ani Centralnych Biur Gwałtów, to po co nam Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wszystko bedzie w policji, to bedzie mozna przenosic wewnetrznie funkcjonariuszy w zależności od zapotrzebowania.