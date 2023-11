Ja w wieku na szczęście 17 lat pojawiło się WZJG przez co musiałem nagle w jak najszybszym czasie iść a wręcz biec do toalety. Szkoła była mała placówka na zadupiu i wtedy to było #!$%@?. Resztę wcześniejszych lat trochę piwniczylem przez co inni gnębili. Jakbym dzisiaj ich spotkał to pozabijałbym na miejscu każdego.