Jeżeli sołtys sfałszowała dokumenty i wykryła to rada miasta to radni mają prawny obowiązek wystąpienia do organów ścigania a tego nie zrobili. Jak pisałem raport o fałszerstwach wysłuchano milczeniem, a burmistrz Grodziska Mazowieckiego grzecznie podziękował za wykryte fałszerstwa. Tak więc zaniechanie burmistrza i radnych pozwala mi złożyć zawiadomienie do CBA o złamaniu obowiązku poinformowania organów ścigania. Teraz teoretycznie zagrożone są stołki wszystkich radnych. Teoretycznie bo poza wykopem nikogo to nie interesuje :)