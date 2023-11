Mejza, Szafarowicz, Sasin etc. to dla mnie takie papierki lakmusowe dla nowego rządu: jeśli tym osobom nikt nic nie zrobi, jeśli nie poniosą odpowiedzialności za to co nawywijali - to będzie dla mnie jasne i oczywiste, że ten kraj jest przegniłym chlewem, a całe te wybory były uja warte i nic się nigdy w tym chlewie nie zmieni :/