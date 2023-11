Sprawę zgłoszono do gminy gdzie zapadła decyzja aby tematem zajęła się Komisja Rewizyjna w dniach 27.09.2022-15.11.2022

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, która nie miała wyjścia i stwierdziła wprost poświadczenie nieprawdy i fałszowanie dokumentu. Niestety odczytany na Radzie Miasta protokół końcowy z pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty ciszą przez pozostałych radnych. Natomiast Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ograniczył się do podziękowania Komisji za pracę (nagranie sesji dostępne online na stronie rady miasta).

W związku z tym wystąpiłem w 08.2023 do Rady Miasta i do Burmistrza z pytaniem czy zgłoszono sprawę organom ścigania, co jest prawnym i społecznym obowiązkiem organów, które w trakcie swojego urzędowania ujawnią naruszenie prawa. W odpowiedzi dowiedziałem, się że sprawa nie była nigdzie i przez nikogo zgłaszana. W takiej sytuacji radni oraz burmistrz są bezpośrednio narażeni na konsekwencje prawne, ponieważ zaniechanie obowiązku przez urzędnika samorządowego jest przestępstwem. Mimo tego, Rada Miasta i Burmistrz chronią swoją koleżankę, która zamierza dokończyć kadencję jako radny odbierać comiesięczne diety.