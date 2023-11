Może o to chodzi żeby dzieci w Polsce się nie rodziły bo patrząc na prawo i to co się dzieje wygląda na to, że Politycy z Władzy są poddani od lat amerykanom spełniając ich scenariusz. Robi się trudne czasy celowo, strasząc ludzi i wymyślając głupie prawo doprowadzać do co raz mniejszej ilości porodów a potem będziemy z otwartymi rękoma przyjmować ludzi o ciemnej karnacji bo tą umieralność tych, którzy myślą, że zaszczepili Pokaż całość