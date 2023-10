18-letnia Marta, wychowanka zakonnego domu dziecka, zostaje wysłana do sycylijskiej rodziny. Tam jest zmuszana do pracy oraz napastowana seksualnie. Ucieka z Włoch i stara sobie poradzić ze wszystkim, co ją spotkało. Kto wysyłał wychowanków polskich domów dziecka za granicę? Co dostawał w zamian?