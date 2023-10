kolejny bezkarny wałek. to tak jak te młodzieżówki ukraińskie stojące przed lidlami i zbierające w zależności od inwencji na chore dzieci, na armię, na amunicję i na wojnę. firmy, które to tworzą pewnie nawet grosza nie dają na dany cel. tylko młodzi ukraińcy sobie dorobią bo mają gównianą dniówkę z tego co użebrają. chyba, że papierki grzebieniem wyciągną to mają premię extra. z oficjalnych transportów humanitarnych na ukrainę 1/3 gdzieś po drodze Pokaż całość