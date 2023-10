Ja to mam bekę z tych zjebów-aktorów z ekranizacji Harrego. Zarobili kupę kasy dzieki twórczości Pani Rowling, zdobyli sławę itp

I teraz odmawiają jej praw do spuścizny wlasnych dziel. Bo uwaza ze tylmo kobiety miesiączkują xD

Sama autorka widać też wkurzona. Mam nadzieję że doczeka normalnych czasów, gdy jest wolność słowa A biologia to nauka A nie kurtyzana