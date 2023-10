Pokaż całość

Przekleje swoj wpis z mirkobloga:Czy wy naprawde nie potraficie poradzic sobie z rumunem?Wystarczya) Zablokowac NOWYM uzytkownikom mozliwosc postowania ZDJEC na tagach ktore sa obecnie POPULARNE (i to zalatwilo by w 99% sprawe). Rumun postuje tam gdzie duzo osob, w danym momencie aktywnie uczestniczy w dyskusji (np tagi # wybory , # mecz ). Czyli rejestruje sie nowy user i nie ma uprawnien do postowania obrazkow na tych tagach do czasu spelnienia