Pan imigrant sam przecież sprzątać nie będzie.

Naoglądał się w internecie, jak żyją biali w Europie, że mają czysto w domach to pomyślał, że do niego też będą przychodzić sprzątać.



Ech... patologia cały czas taka sama. Dostaną raz coś za darmo i myślą, że to norma.