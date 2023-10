A no na przykład



- Prawo do podnoszenia większych ciężarów w pracy, za tą samą wypłatę

- Prawo do pracowania dłużej przed emeryturą niż kobiety

- Mniej urlopu totalnego niż kobiety

- Prawo do braku przywilejów

- Prawo do walki podczas wojny zamiast ucieczki za granicę