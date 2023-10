Ej. nie mam nic do Andromedy, ale...

biorac pod uwage ile kasy Zelek zajumal z mojejgo konta (jako platnika podatkow Jego Krolweskiej Mosci) to fefnasta Brygada Pancerna im piosenki:

"Batko nasz Bandera

Ukraina maty

Gde my by ne Buli

Esli by ne syebaty"

powinna nacierac na przedpolach Wladywostoku?

Pomijajac jachty i domki w Prowansji, of course...