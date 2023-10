Bo my już nie jesteśmy państwem demokratycznym tylko semi-demokracją. Państwem, które ma trochę demokratycznych mechanizmów, ale nie są one ani kluczowe ani wiążące.

1. Owszem jest system sądownictwa, ale jest ono w 100% upolitycznione: łączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Trybunał Konstytucyjny zdewastowany, z którego bezprawnie zwolniono sędziów tylko po to by powołać w ich miejsce własnych, Izba dyscyplinarna.

2. Brak pluralizmu o kompletne zawładnięcie mediów publicznych, naciski na media prywatne Pokaż całość