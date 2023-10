Mowi to partacz, ktory dla celow kampanii ujawnil wybrane punkty z planu obronnego panstwa NATO pasujace pod jego teze i stanowiace jeden z ilus rozpatrywanych scenariuszy dzialajac na szkode wlasnego kraju. Mówi to przyglup i tchórz, zamiast ktorego ruska rakietę znalazła baba na koniu w lesie i który za danie przez siebie dupy zwalił winę na generałów w świetle jupiterów. Mówi to koleś, który najwięcej fotek sobie ostatnio naj…bał w wojskowym mundurku Pokaż całość