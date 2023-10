#!$%@?ć kościół! Kościół a wiara to NIE TO SAMO mohery! Dając ksindzuuu na tace i tak nie dostąpicie raju. Bo jeśli takowy istnieje, to na bank nie jest oparty na "kościelnej tacy" a byciu (wg. mnie) po prostu "dobrym" człowiekiem. Więc w końcu kościół sam zdechnie, tylko dwa pokolenia wymrą i nara. Nikt tęsknić nie będzie za tą firmą z pedofilami na czele.