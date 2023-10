w ostatnich latach te wady staja sie coraz bardziej nie do zniesienia

Pokaż całość

Między innymi właśnie dzięki PiS-dolcom i karakanowi. Zamiast budować sojusze, organizować koalicje państw "nowej UE" (a mamy do tego predyspozycje jako największy kraj tej "nowej UE") i razem z nimi blokować niedorzeczne pomysły - woleli obrazić się na cały świat i skłócić nas ze wszystkimi. A potem pierdzieć do mikrofonu, do swojego elektoratu jaka to UE zła i