Ja to nie wiem, co nie tak z nami Polakami, jeśli w pracy ktokolwiek cie nie szanuje, to albo twardo stawiasz granice i nie pozwalasz sobie na takie zachowanie, albo zmieniasz obiekt albo całkowicie firmę, niech sobie radzą sami, ofert pracy do sklepu jest sporo.



Tak samo jako klient, ja uważam że, ten sklep nie szanuje swoich klientów, gigantyczne kolejki, brak personelu, obiekty często w bałaganie i niedomyte, lodówki i zamrażalki po Pokaż całość