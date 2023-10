Kaczyński olał właśnie cały Naród. Tchórz nie może rządzić krajem. Debaty przedwyborcze to obowiązek i jedyna szansa, by zobaczyć prawdziwe oblicze polityków. Powinny być organizowane przez grupę najpopularniejszych aktualnie mediów. A ten boi się stanąć do rozmowy nawet w swoim bunkrze w otoczeniu swoich pracowników. Ludzie, jak do tego doszło? Jak ktoś taki może decydować o losach Polski? To już nie jest kabaret! To horror!