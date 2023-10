Kto mieszka w UK to wie że to kraj permanentnej inwigilacji.

Kamery do śledzenia pieszych, do śledzenia ruchu ulicznego, do odczytywania rejestracji czy masz opłacony podatek i MOT, kamery w sklepach, kamery ruchome w vanach, helikopterach, w środkach komunikacji miejskiej, śledzenie komórek po bts, każda tranzakcja finansowa nawet najmniejsza jest śledzona i może być zakwestionowana przez bank. Biometria na granicy, czy w pewnych firmach by wejść do pracy. Pogramy lojalnościowe w sklepach, Pokaż całość