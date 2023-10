Zamówiłem sobie na Allegro 2 silikonowe koszulki do konfekcji kabli. Towar o wartości 20 zł. Miał zostać dostarczony przez PP do Żabki. Z jakiegoś powodu nie został dostarczone do Żabki, za to dostałem SMS-a od PP, że są do odbioru w oddziale PP kilometr dalej. Pojechałem przed pracą, wystałem się w kolejce, tłumaczę co i jak. Wszystko w porzo, ale dowód osobisty poproszę. No i tak się złożyło, że nie wożę plastiku, Pokaż całość