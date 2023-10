Rok 2028, Lublin. Student pierwszego rocznika medycyny na KULu zdaje egzamin lekarski.



Egzaminator pokazuje mu szkielet i pyta:



- Czyj jest to szkielet?



Student chwilę się zastanawia w myślach: "Pies, a może jednak wilk?"



- To szkielet psa, księże profesorze - odpowiada. Egzaminator: - Dobrze, a ten?



Student myśli: "Krowa, albo żubr? Eee, skąd by mieli szkielet żubra?"



- To szkielet krowy, księże profesorze - odpowiada. Egzaminator: - Dobrze, no i ostatni