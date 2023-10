W cywilizowanym kraju każdy przyjezdny na dłużej ma obowiązek meldować się najbliższym urzędzie ze swoim adresem zamieszkania, przy każdej zmianie adresu ma na to 2 tygodnie. Adres jest zawsze wpisany w odpowiedni dokument który musisz mieć zawsze przy sobie. Policjant może cię skontrolować w dowolnej chwili i brak takiego dokumentu lub blednę dane to odesłanie cię do twojego kraju. Każde przestępstwo większe od mandatu to albo deportacja albo wiezienie i potem deportacja. Pokaż całość