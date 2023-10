Ma gościu rację, ale nie podoba się, że jak wszystko i wszyscy, muszą być z lewej bądź prawej. Sorry, ale używanie Agnieszki Holland jako asa w rękawie, gdzie cały naród z wyjątkiem odklejenców dobrze wie co się działo i dla czego to, co zrobiła jest karygodne.



KODziarze, tak mieli rację, tylko cały ich wysiłek poszedł na marne, bo sami się podkładali. Już nie raz to pisałem, oderwanie *** od władzy jest bardzo Pokaż całość