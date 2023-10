Możnaby obniżyć ZUS małym firmom do 10 osób o 800zł miesięcznie za jakieś kilka mld zł, ale lepiej jest dać 30 mld na 800 plus. Obniżka ZUS również wsparłaby pielęgniarki i ratowników. No, ale lepiej jest rozdawać kasę za to, że ktoś się urodził i egzystuje.