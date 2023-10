Ach, logika niektórych poraża:

Jeżeli Polak gwałci swoje dzieci, a potem zabija dzieci narodzone z tych związków (sytuacja w Czernikach) - to zła jest patologia.

Jeżeli para Ukrainców gwałci swoje dziecko i je zabija - to źli są wszyscy Ukraińcy.

XD

Skrajna patologia nie ma narodowości. Zdarza się u wszystkich - czy to u Polaków, czy to u Ukraińców, czy Rosjan. Jedynie od narodu, oraz państwa zależy, jak ją będzie społecznie zwalczał,