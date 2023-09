Szwecja to jest idealny przyklad tego co będzie w reszcie Europy za 10 lat.



Multikulti, wzrost przestępczości i odbieranie swobód obywatelskich pod płaszczykiem walki z przestępczością.

Powolutku, powolutku aż dojdziemy do poziomu wspólczesnego niewolnika na wzór chiński i o to w tym chodzi.



Jeszcze trochę niech takich bomb np. w pociągach powybucha to Szwedzi z pocałowaniem ręki zaakceptują cyfrowe ID skanowane przed wejściem do transportu publicznego.