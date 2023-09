W USA wczoraj podniosły się kolejne głosy o tym (głosy tych, którzy faktycznie mają głos), że jedna dodatkowa podwyżka może nie być wystarczająca i to głównie stąd to wycofywanie hajsu z ryzykownych aktywów jakim jest nasza waluta xD.

W ogóle jak to ogarnąć, u nich inflacja chyba 3.5%, a nadal myślą o dwóch podwyżkach stóp. U nas 10% i chłop za to odpowiedzialny wychodzi i mówi, że wygraliśmy z inflacją xDD