"Ten proceder ułatwili spółce lokalni urzędnicy rządowych agend z Bydgoszczy, polski rząd oraz wpływowy polityk PiS" - czemu mnie to nie dziwi? Ciekawe ile za to dostali dolarów, teraz kilka ciekawostek:

1) Jej właścicielem jest Polska Grupa Zbrojeniowa - już widzę jak państwo samo sobie wymierzy karę, a jedzie mi tu czołg ?

2) Historia bydgoskich zakładów chemicznych rozpoczęła się w 1948 r. - czyli, zakłady funkcjonują tyle lat, wszystko było ok, Pokaż całość