Ich propaganda zbyt wysokich lotów zazwyczaj nie jest. Ludzie na zachodzie nie mają takich doświadczeń z Rosją jak Polacy i reszta ich sąsiadów. Nie mieli PRLu i armii czerwonej rozkradającej i demontującej całe fabryki po to, by je wywieźć. Nie wiedzą jaka to jest szarańcza.