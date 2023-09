Ale co oni się tak burzą? Robiła dyby i prawidłowo wyłapała na mordę. Co oni sobie myślą, że kobieta nie jest równa mężczyźnie? To jacyś niewolnicy patriarchatu czy co? W ogóle się dziwię, że ona straciła przytomność po tym ciosie zamiast mu oddać, przecież kobiety są równe mężczyzną. Chyba jakaś katoprawica to ustawiała...