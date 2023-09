Dobrze że ja normalnego proboszcza z RiGcz em miałem. Nigdy nie prowadził niczyjej kampanii politycznej z ambony i jedyne co robił to mówił ludziom żeby szli na wybory bez względu na kogo zagłosują.



Ale niestety są w kościele liczne przypadki księży co bardziej wierzą w partię i Jarosława zawsze dziewicę niż w Pana Boga.



Nikt tak nie wzmocnił kościoła w Polsce jak komuniści, i nikt tak nie obrzydził jak PiS