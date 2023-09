wykopki sa zdziwione, ze kosciol potwierdza to co mowi przez ostatnie 2000 lat - ze zycia nalezy bronic od poczecia(mimo tego, ze Hitler mowil, ze spoko), ze homoseksualizm nie jest do konca ok, ze puszczanie sie jest zle (nawet jesli onet mowi, ze to spoko). Nie ma w tym dokumencie slowa o pisie