Twardy prezydęt chciał przyszpanować, że mu wszystko mówią i on wszystko wie, a wyszła znowu lipa i się #!$%@?ł ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Kaczyński mu jeszcze nie kazał przed wyborami zamknąć się w piwnicy?



Kaczyński: "to nawet nie jest aferka".



No my wiemy, że mlaskacz wyśrubował standardy mocno.