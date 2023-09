Ale to nie jest tak że jak ktoś chce wysłać swoją ropę przez cudzy ropociąg to ten cudzy ropociąg Stał sobie pusty tam w środku zawsze stała ropa i nawet dobrze że stała bo jak długo stoi to się rozwarstwia ropa i wychodzi siarka i wtedy ścianki ropociągu szybciej korodują Jeżeli jednak włożyć nad Morzem Kaspijskim ropę do ruskiej infrastruktury to najpierw do Niemiec dotrze ropa ruska a wtedy w ropociągu będzie Pokaż całość