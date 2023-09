Dla mnie najbardziej żałosne jest właśnie to, że rozwiązali wszystkie umowy tego typu xD. Przecież to jest klasyczne wylewanie dziecka z kąpielą. Dosłownie kopia zamykania lasów z covid tyle, że może mieć większe konsekwencje. Klasyczny przykład, że nie mają pojęcia co robić, więc robią cokolwiek, byle byłoby stanowcze, a to, że bez sensu to nie ma znaczenia, ważne, że elektoratowi pokaże się "stanowcze działanie".