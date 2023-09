Nie dziwię się, że powstał artykuł na temat dzisiejszego wydania tego programu, skala chamstwa i pogardy do Razemki była wyjątkowo obrzydliwa, na szczęście był też śmieszny moment kiedy to Kłeczek powiedział do Mejzy żeby się troszkę uspokoił bo jest tu dwóch na jednego, czyli sam otwarcie przyznał, że jest stronniczy co wyłapała Razemka i od razu zaczęła mu to głośno wytykać.