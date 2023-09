Jest naprawdę prosta recepta na to:

1. Zdemonopolizować ostatnią pętle - odbierać monopol na te kable OSD.

2. Zdemonopolizować linie dedykowane - buduje sobie linie - OSD nic do tego.

3. Budowa linii dedykowanych 3fazowych NN na zgłoszenie.

4. Zobligować OSD do wydawania warunków przyłączeniowych do 60 dni

5. Zakazać OSD stosowania praktyk wymuszających modernizację ich rozdzielni (GPZ i TRAFO) przez inwestora

6. Dopuścić do rynku sprzedaży i obrotu energią w taryfie Pokaż całość