Przyczyna jest prosta:

1. Oddanie do użytku rekordowej liczby mieszkań, a w tym roku szykuje się kolejny rekord. Kto by pomyślał, że nieruchomość ma realny wpływ na rynek dopiero po oddaniu jej do użytku, a nie na etapie wlewania betonu w dziurę w ziemi ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

2. Już w 2021 roku 60% ruchu na rynku nieruchomości to były zakupy inwestycyjne, w 2022 było ich jeszcze więcej.