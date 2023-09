Widziałem taki przypadek - co we łbie mają idioci zlecający czy wręcz rekomendujący takie działanie. Ilość pracy gigantyczna, na wysokości, korzyści zero a efekt najgorszy jaki może być.



Niech im po kilku latach sie na łby w sposób nieprzewidywalny przewracaja te obumierające w skutek tego drzewa