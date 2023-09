Jakie prawa mają tylko mężczyźni?



- prawo do pozniejszej emerytury od 65lat

- prawo do dzwigania wieszkych paczek na magazynie wg BHP

- prawo do placenia alimentow nawet jak to zona zdradzala i odeszla z dzieckiem

- prawo do bycia pomowionym o gwalt bez zadnych dowodow

- prawo do bycia gornikiem, hutnikiem, murarzem

- prawo do sluzby wojskowej

itd