jesli chodzi o gromadzenie danych przepisy powinny być proste. żadna aplikacja po domyślnej instalacji nie ma prawa gromadzić i/lub wysyłać jakichkolwiek danych o użytkowniku. Jeśli firma chce gromadzić to powinna mieć prawo do uruchomienia po piwerwszym starcie aplikacji ekranu gdzie użytkownik może włączyć na jakie dane zgadza sie by były wysyłane. przy czym domyślnie wszystkie powinny być wyłączone. To jest wg mnie podstawa i unia powinna w ta strone działać.